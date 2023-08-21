صدمة لمنتخب مصر.. تفاصيل غياب نجم الفراعنة قبل تصفيات أمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر، صدمة كبيرة قبل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار - كوت ديفوار 2024.

تتمثل هذه الصدمة في غياب نجم المنتخب المحترف بالخارج محمود تريزيجيه، الذي تأكد خروجه من حسابات روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة للإصابة.

يغيب تريزيجيه خلال معسكر سبتمبر المقبل، الذي يتخلله مباراتين، الأولى أمام منتخب إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، والمباراة الثانية ستكون تجربة ودية قوية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه

وتعرض الدولي المصري محمود تريزيجيه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه طرابزون سبورت أمام جالاتا سراي، أول أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري التركي.

وكشف نيناد بيليكا المدير الفني لطرابزون سبور التركي، طبيعة إصابة محمود حسن "تريزيجيه" خلال مواجهة جالاتا سراي.

وقال نيناد للصحفيين عقب إنتهاء المباراة: "تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل".

يذكر أن تريزيجيه، قد شارك كأساسي في تلك المباراة، ولكنه لم يتمكن من استكمالها حيث خرج في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

جاء خروج تريزيجيه نتيجة تعرضه للإصابة في الضلوع بعد تدخل قوي من لاعب الخصم، والتي كانت قوية لدرجة دفعته للخروج على ناقلة طبية بمساعدة الطاقم الطبي للفريق.

وخسر طرابزون أمام جالاتا سراي بهدفين دون رد، أحرزهما النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

يخوض منتخب مصر لكرة القدم آخر مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2024 أمام غريمه منتخب إثيوبيا.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة مصر وأثيوبيا يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر المقبل، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتنقل قنوات بين سبورت القطرية مباريات تصفيات أفريقيا بشكل حصري على فضائيتها المشفرة، كما ستنقل قناة أون تايم سبورت الأرضي مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر، قد تأهل بشكل رسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث وصل للنقطة 12 متصدرا المجموعة، ويأتي غينيا المتأهل أيضًا برصيد 9 نقاط وصيف المجموعة، وخرج مالاوي وإثيوبيا أصحاب المركزي الثالث والربع بنفس الترتيب وبرصيد 4 نقاط.