طرابزون سبور يكشف في بيان رسمي حجم إصابة تريزيجيه

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم، الأحد، في بيان رسمي عن حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال مواجهة فريقه ضد جالاتا سراي أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه أساسيا أمام جالاتا سراي، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 51 محمولا على نقالة بعد تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي جالاتا سراي.

وقال طرابزون في بيانه: "تريزيجيه يعاني من كسر في الضلع في منطقة الصدر اليسرى".

وتابع: "الجهاز الطبي للفريق بدأ معالجة اللاعب بالفعل، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بكسر في الضلع".

ولم يوضح طرابزون سبور في بيانه مدة غياب تريزيجيه.

وخسر طرابزون أمام جالاتا سراي بهدفين دون رد، أحرزهما النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبات تريزيجيه خارج معسكر منتخب مصر في ديسمبر المقبل بنسبة كبيرة، بعد تأكد إصابته في أحد أضلاعه.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إعلان قائمة المحترفين الأولية اليوم لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 – 12، وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.