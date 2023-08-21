رئيس مدينة العريش يتابع أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ، أعمال الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بمدينة العريش ، في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .
حيث تفقد رئيس المدينة ، عمليه حفر خط طرد صرف صحي لاحدي محطات الصرف الصحي بشارع جسر الوادي الشرقي بقرية عاطف السادات والمؤدي إلى منطقه العبور جنوب العريش لخدمة المنطقة .
5محطات :
وافاد المهندس ياسين مدير الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف انة جاري انشاء عدد 5 محطات وهي :
محطة السمران شارع سوهاج ، ومحطة الصفا شارع عمر شاهين ، ومحطة شارع عثمان رفاعي شارع القاهرة
، ومحطة غرناطة واستكمال منطقه ال ياسر ، ومحطة غرب الاداري بالمساعيد ومنطقه الشاليهات.
علاوة على استكمال توصيل الخطوط الفرعيه (متخللات) بالعريش تنفيذ الاعمال بشركة المقاولين، تحت اشراف الهيئه القومية لمياة الشرب والصرف الصحي ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسيه بمجلس مدينة العريش.