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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.

ووفقا للوسائل الإعلام الفلسطينية فقد تركزت الاعتقالات في قرية مراح جنوب بيت لحم، حيث اعتقلت 6 فلسطينيين  بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خليل قاسم الشيخ (45 عاما)، ومهدي (25 عاما) ، وأنور أحمد الشيخ (45 عاما)، وأحمد علي الشيخ (26 عاما)، ومراد محمود الشيخ (25 عاما) جميعهم من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

فيما اعتقل المحرر محمود خليفة من العبيدية شرق بيت لحم بعد مداهمة منزله، وإياد طقاطقة من بيت فجار إلى الجنوب من المحافظة.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى صادق القاروط (24 عاما)، بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

واعتقل إسماعيل صافي، ويونس أبو شريف من كفر عقب شمال القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل الشاب احمد بسام محمد عاشور الجعبة (21 عاما)، وزياد أبو عيشة، ووائل عبد ربه الرجبي، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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