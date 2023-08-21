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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية .. اتساع الحرائق في اليونان.. إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق موسكو

صدى البلد

خادم الحرمين يهنئ رئيسة المجر بذكرى اليوم الوطني

اتساع الحرائق في شمال شرق اليونان

روسيا: مقتل مئات الجنود الأوكرانيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة

إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو

اهتمت الصحف السعودية اليوم الإثنين بعدة احداث عالمية ومحلية.

جاء في صحيفة عكاظ أن بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، الي كاتالين نوفاك، رئيسة جمهورية المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.


وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة ولحكومة وشعب جمهورية المجر، اطراد التقدم والازدهار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيسة المجر، ولحكومة وشعب جمهورية المجر، المزيد من التقدم والازدهار.

وقالت صحيفة الرياض أن أعلنت السلطات في اليونان، إخلاء 8 قرى في شمال شرق البلاد، فيما تتجه نيران حرائق غابات صوب المطار في مدينة أليكساندروبوليس الساحلية.

وقال حاكم مقدونيا الشرقية وتراقيا خريستوس ميتيوس لوكالة أنباء أثينا، "تم إخلاء ثماني قرى على الأقل ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض حياة الناس للخطر".

وطلبت السلطات من سكان مدينة أليكساندروبوليس الساحلية البقاء في منازلهم.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية لقناة سكاي التلفزيونية "أمامنا ليلة صعبة مع هبوب رياح من 7 إلى 8 درجات على مقياس بوفورت" المؤلف من 12 درجة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط إعلان  وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف الجبهات.

واضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها التي نقلته روسيا اليوم، أن قواتها استطاعت إسقاط 23 طائرة مسيرة وصد 8 هجمات على محور زابوروجيه خلال اليوم الماضي.

ونقلت نفس الصحيفة أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة ثانية في منطقة إسترا بالعاصمة موسكو.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت روسيا اليوم الاثنين إنها أحبطت هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أنه: "في الحادي والعشرين من أغسطس في حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لكييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة".

وأضافت أنه تم اعتراض الطائرة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، لتتحطم في قرية بوكروفسكوي في منطقة أودينتسوفو جنوب غرب العاصمة ، مؤكدة أنه لم تقع إصابات.

 

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