عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه باستمرار متابعة تطبين الترع وتطهير مخرات السيول

أعمال تبطين وتأهيل
أعمال تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار ومواصلة بذل الجهود لمتابعة تنفيذ  المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وسير العمل بها مع فضلا عن رفع درجة الجاهزية لضمان توفير الإحتياجات المائية ونزع الحشائش من الترع لضمان وصول المياه لنهايتها ومتابعة حالة الترع والمصارف للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتطهير مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأي طاري بالإضافة إلى المرور على أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف القرى والمراكز ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مياه الرى ومنعا لهدرها والعمل على وصولها للنهايات لرى الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.


وأكد محافظ أسيوط أن الحكومة تولي قطاع الموارد المائية والري اهتماما كبيرًا وقامت بتنفيذ الكثير من المشروعات وعلى رأسها أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف القرى والمراكز ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية والحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مطالبًا بمتابعة المشروعات وتسريع وتيرة الاعمال للانتهاء منهًا وفقا للجداول الزمنية المقررة للاستفادة منها وزيادة الإنتاجية الزراعية.  


من جانبه أشار المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط يتم بصورة دورية متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال التبطين للترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي فضلًا عن تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولًا بأول واستعدادها لأى تصرفات مائية زائدة  إضافة إلى أعمال صيانة بوابات الحجز وصيانة الخزانات وإصلاح التلميتري على فم الترعة الإبراهيمية ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.

تحرير 20 محضرا تموينيا خلال حملة بمركز صدفا في أسيوط

محافظ أسيوط يتابع آليات العمل بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة مخالفات البناء


وأوضح مدير عام الري إنه تم خلال شهر أغسطس الجاري متابعة تبطين وتأهيل الترع ومنها ترعة كوم بوها بهندسة ري منفلوط ومعاينة ودراسة صيانة حجر صدفا على ترعة نجع حمادي الغربية وصيانة بوابات حجز الخزندارية بهندسة ري البداري وصيانة وإصلاح التليمتري الموجود على فم الترعة الابراهيمية فضلا عن قيام لجنه صيانة المجاري المائية بالمرور على مخرات السيول بقريه درنكه بنطاق هندسة ري أبوتيج وإزالة كافة المخلفات منها والوقوف على استعدادها لأي طارئ خلال فصل الشتاء القادم بالإضافة إلى أعمال تطهير الترع من الحشائش ضمن خطة الإدارة لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف والحفاظ على الأرض الزراعية حيث تم تطهير ترعه صنبو بهندسة غرب ديروط وقيام ورشه الإدارة بتركيب شبكه أعشاب على ترعه النصاري الغربي بهندسه ري أبنوب ونزع الحشائش بترعه العتامنة بهندسة ري منفلوط وتطهير ترعة الوليدية بهندسة ري أسيوط بالإضافة إلى فرع التمساحية بهندسه ري القوصية وأعمال نزع الحشائش لفرع ساحل شطب وفرع ساحل المطيعة بهندسه ري أبوتيج.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تبطين الترع والمصارف تطهير الترع والمجاري المائية بأسيوط تبطين الترع والمصارف بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

تعرف على تشكيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتابع حادث انهيار جزئى لأحد أحواض تجميع مياه محطة كهرباء غرب

إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية بقرى مركزى أبنوب والقوصية في أسيوط

ترشيحاتنا

الوادي الجديد تكرم التمريض .. وتخصص أراضي لإنشاء أندية لهم

جهود وزارة التموين لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين .. تعرف عليها

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم

غرامة 20 ألف جنيه عقوبة ركوب القطار أو النزول منه بعد تحركه

الخواجة يثير أزمة.. رابطة الأندية تطالب برحيل بيريرا واتحاد الكرة يرفض الوصاية

تحمل تكاليفها.. ميدو يسلم ناشئي الزمالك ملابس الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

شعب النعام.. السر وراء الأقدام المشوهة لقبيلة فادوما في زيمبابوي

العلامات السوداء بالبطاطس.. طبيبة: احذروا شيبسي الأسواق يحتوي على بكتريا

فيديو

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ