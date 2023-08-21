أستاذ بالجامعة الكاثوليكية: وثيقة الأخوة الإنسانية تساهم في صناعة السلام..فيديو

أكدت الدكتورة جوليت شاكر الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية بإيطاليا، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضم توصيات عن الرحمة و المحبة و المسواه و التعايش السلمي ، و ذلك تحت مبدأ الأخوة الإنسانية.

الجامعات الإيطالية تناولت توصيات وثيقة الأخوة الإنسانية

وأضافت جوليت شاكر خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أن وثيقة الأخوة الإنسانية تتضمن حقوق المسنين، و المرأة و الطفل.



وأشارت الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية بإيطاليا إلى أن الجامعات الإيطالية تناولت توصيات وثيقة الأخوة الإنسانية في مؤتمرات و مناقشات فكرية ، و تفعيلها على مستوى المدارس ، و خاصة المدارس الكاثوليكية، مؤكدة أن وثيقة الأخوة الإنسانية تساهم في صناعة السلام.