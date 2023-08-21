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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ بالجامعة الكاثوليكية: وثيقة الأخوة الإنسانية تساهم في صناعة السلام..فيديو

وثيقة الأخوة الإنسانية
وثيقة الأخوة الإنسانية

أكدت الدكتورة جوليت شاكر الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية بإيطاليا، أن  وثيقة الأخوة الإنسانية تضم توصيات عن الرحمة و المحبة و المسواه و التعايش السلمي ، و ذلك تحت مبدأ الأخوة الإنسانية.

 الجامعات الإيطالية تناولت توصيات وثيقة الأخوة الإنسانية

وأضافت جوليت شاكر خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أن وثيقة الأخوة الإنسانية تتضمن حقوق المسنين، و المرأة و الطفل.


وأشارت الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية بإيطاليا إلى أن الجامعات الإيطالية تناولت توصيات وثيقة الأخوة الإنسانية في مؤتمرات و مناقشات فكرية ، و تفعيلها على مستوى المدارس ، و خاصة المدارس الكاثوليكية، مؤكدة أن  وثيقة الأخوة الإنسانية تساهم في صناعة السلام.

 

وثيقة الأخوة الإنسانية جوليت شاكر المراة المسنين السلام المدارس الكاثوليكية

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