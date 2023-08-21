عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يتسلم الدكتواره الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية

صدى البلد

 

تسلم قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين، درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية، وذلك في احتفالية كبرى في مقر الجامعة بالعاصمة بودابست. 


وألقى البروفيسور توشكا لاسلو أستاذ اللغة العربية بجامعة بودابست كلمة الجامعة تحدث خلالها عن مسيرة قداسة البابا تواضروس الثاني منذ مولده وحتى الآن.

 

 وأشار إلى الأحداث السياسية التي مرت بها مصر منذ عام ٢٠١١ مركزًا على أحداث ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ واجتماع يوم  ٣ يوليو الذي شارك فيه قداسة البابا تواضروس إلى جانب قادة الجيش وشيخ الأزهر والمثقفين.


وتناول البروفيسور توشكا التضحيات التي قدمها قداسة البابا والكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال السنوات الماضية، ثم لخص منطوق منح قداسته الجامعة لقداسته درجة الدكتوراه الفخرية، قائلًا: "من خلال عمله في التعليم المسيحي والتنمية الاجتماعية اضطلع بمسؤوليته من أجل خدمة البشرية كلها، لذلك فإننا إذ ندرك بسعادة وامتنان تأثير عمله هذا على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية نعتبر أنه شرفٌ لنا أن نحتفي ببابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونتشرف بقبول البابا تواضروس الثاني من بين الدكاترة الفخريين في جامعة بازمان بيتر."


وعبر قداسة البابا في كلمته التي ألقاها في الاحتفالية عن اعتزازه بتسلم هذه الدكتوراه الفخرية في رحاب جامعة عريقة مرموقة، أنشئت من مئات السنين ولها تاريخ طويل في الدراسة والعلوم واللاهوت والحقوق والإنسانيات وتؤدي دورًا عظيمًا في الارتقاء بالطلبة الشباب من كل العالم وتبحث في التطور على كل المستويات.


وأضاف: أود أن اتحدث عن وطني مصر، فهو وطن فريد له حضاره تمتد إلى سبعة الآف سنة ويقولون أن مصر جاءت ثم جاء بعدها التاريخ.


وأشار قداسته إلى بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتصير أرقى مدينة ذكية وبها كاتدرائية ميلاد المسيح التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وتم افتتاحها عام ٢٠١٩، وأشار أيضًا إلى بناء المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف حضاري لعرض الحضارة المصرية القديمة داعيًا الحاضرين لزيارة المتحف عقب افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة.


يذكر أن الجامعة أسسها الكاردينال بيتر بازمان في عام ١٦٣٥، وهي واحدة من أقدم مؤسسات التعليم الكاثوليكي في المجر و تضم حوالي ٨ آلاف طالب وتسعى إلى إثراء الحياة اليومية للكنيسة الكاثوليكية وتقديم أفضل ما لديهم من معارف وإعداد روحي للمجتمع.


حضر الاحتفالية السيد شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري وعدد من المسؤولين المجريين، ورئيس الجامعة ومجلسها.


حضر الاحتفالية أيضًا السفير المصري لدى المجر السفير محمد الشناوي وأعضاء السفارة، والوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا، وانضم إليهم أصحاب النيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفش، والأنبا بافلوس أسقف اليونان، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

IMG-20230821-WA0008
IMG-20230821-WA0008
IMG-20230821-WA0004
IMG-20230821-WA0004
IMG-20230821-WA0003
IMG-20230821-WA0003
IMG-20230821-WA0005
IMG-20230821-WA0005
IMG-20230821-WA0006
IMG-20230821-WA0006
IMG-20230821-WA0007
IMG-20230821-WA0007

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من انطلاق القمة

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

ميركاتو الأهلي.. بالأسماء رحيل 19 لاعبا رسميا وضم 3 صفقات

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

بعد تعيين لجنة ثلاثية| 5 تحديات تواجه الزمالك.. ورفع القيد والحجز على الأرصدة أهمها

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

ترشيحاتنا

طيب ولا شرير.. العبار يحسم الجدل بشأن الساحل الشمالي

زي الكتاب ما قال|طريقة تحضير عصير موز بالحليب من مطبخ البلد.. فيديو

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

حرمتني أعيش حياتي .. خلص على بنته الرضيعة بضربة حزام

لـ أصحاب العقارات .. غرامة 50 ألف جنيه حال القيام بهذا الإجراء

التمريض 81 % و83% للعلوم.. والحاسبات 80%|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فوائد خارقة لتناول عصير البقدونس.. تعرف عليها

خالتها متهمة.. عقوبات صارمة بعد اعتداء ممرضتين على رضيعة في العراق

حكاية 7 ونصف صباحا.. لن تصدق سر رشاقة نادية الجندي

فيديو

سأترشح لرئاسة النادي.. حسين لبيب: مديونيات الزمالك مليار و500 مليون جنيi

لقاء سويدان: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين مساندة من القوة الناعمة للانجازات المصرية

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي «فيديوجراف»

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ