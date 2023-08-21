شوبير: موسى ماريجا يرحل عن الهلال السعودي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل مهاجم الهلال السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:"رسميًا - الهلال السعودي يعلن رحيل مهاجمه موسى ماريجا عن الفريق".

حالة من الجدل أثارتها أنباء إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد ساعات قليلة من انضمامه إلى الهلال السعودي، بسبب معاناته من الإصابة، رغم استدعائه إلى قائمة منتخب "السامبا".

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: نيمار يغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب التعافي من الإصابة التي تعرض لها منذ 6 أشهر"

وكان الهلال قد تعاقد مع نيمار قائد المنتخب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما لمدة موسمين قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.