بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح وزوجة الفنان حمدى المرغني ، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها من عيد ميلادها.

وظهرت زوجة حمدى المرغنى في الفيديوهات بإطلالة متميزة مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة وتوب شبيكة باللون الموفالفاتح.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وتتميز إسراء عبد الفتاح ، دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

وتثبت زوجة المرغني بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.

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