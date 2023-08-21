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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

صدى البلد

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح وزوجة الفنان حمدى المرغني ،  جمهورها عبر حسابها على إنستجرام  بصور جديدة لها  من عيد ميلادها.

وظهرت زوجة حمدى المرغنى  في الفيديوهات  بإطلالة متميزة مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة وتوب شبيكة باللون الموفالفاتح.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


وتتميز إسراء عبد الفتاح ، دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها. 

وتثبت زوجة المرغني بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها. 

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اسراء عبد الفتاح الفنان حمدى المرغنى الفنانة إسراء عبد الفتاح حمدي المرغني

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