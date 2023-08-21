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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناول هذا النوع من الأسماك يحمي كبار السن من الإصابة بمرض خطير

تناول هذا النوع من
تناول هذا النوع من الأسماك يحمي كبار السن من مرض خطير

تعد الأسماك الدهنية من الأسماك التي تحوي نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، والتي تُعد من أفضل المصادر للحصول على الأوميجا 3، هذا بخلاف طعمها اللذيذ , ومن الاسماك الدهنية المتداولة سمك الماكريل والسردين وسمك التونة و الرنجة، وكل هذه الأنواع تعتبر من الأسماك الرخيصة، وفي متناول شريحة كبيرة من الناس، وتحتوي الأسماك الدهنية على المغذيات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد مرضى القلب والنساء المرضعات أو الحوامل .

جميع الأبحاث الحديثة ، أكدت ضرورة تناول الأسماك البحرية الدهنية لانها تساعد في الحفاظ علي صحة وسلامة حاسة السمع خاصة لدى الكبار وهو ما كشفته دراسة  كندية حديثة أجراها مجموعة من الباحثون بانهم قاموا بتحليل بيانات عن حالة السمع ومستوى حمض الدوكوسا هيكسانويك، الذي ينسب إلى أحماض أوميجا-3 الدهنية في دم 100 ألف شخص، من كبار السن وأتضح أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من هذا الحامض في دمهم يعانون من مشكلات السمع أقل من الآخرين بنسبة 16%.

 

وقالت الدراسة التي نشرها موقع Top Santé الفرنسي، أن استهلاك الأغذية التي تحتوي على "الأوميغا 3" لكبار السن كالأسماك الكبيرة تساعد على الحصول على دورة دموية جيدة في الأذن، من أجل الاستجابة للاحتياجات الطاقية المطلوبة.

وأوضح فريق من الباحثين بجامعة جويلف الكندية، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد على حماية صحة خلايا الأذن الداخلية، فضلاً عن تخفيف الالتهابات الناجمة عن الضوضاء أو المواد الكيميائية أو العدوى. 

وأضافت الدراسة، إلى أن الأغذية الغنية بالحمض الدهني "الأوميغا 3" مفيدة للقلب والأوعية الدموية، وتساعد على تقوية النظر والحماية من السرطان والاكتئاب.

وأشارت دراسة سويدية مماثلة إلى أنأوميغا 3 الموجودة في الأسماك لها تأثير وقائي على السمع. 

ووجدت الدراسة، أن تناول 524 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 70 و 75 عامًا أنظمة غذائية مختلفة، وقد تبين أن الرجال الذين تناولوا الأسماك يتمتعون بسمع أفضل ، بينما كان لدى الرجال والنساء الذين تناولوا الكثير من الكربوهيدرات سمعًا ضعيفًا عند الترددات الأعلى. 

وأوضحت الدراسة ، أن استهلاك وجبتين من السمك أسبوعيا لكبار السن  يقي من فقدان حاسة السمع. بعد تحليل الملفات الطبية لحوالي 65 ألف شخص، ووجدت أن من يتمتعون بحاسة سمع جيدة هم من يستهلكون نوعين من السمك في الأسبوع، فيما يعاني من لا يتناولون السمك باضطرابات على مستوى الحاسة.

الاسماك أحماض 3 أوميجا الدهنية الماكريل السمك كبار السن حاسة السمع

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