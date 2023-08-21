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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعنوان ليلة الدموع.. حفل جديد لـ سعد وهلال وتامر عاشور ومسلم بالسعودية

بوستر الحفل
بوستر الحفل

كشفت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن تنظيمها حفل غنائي جديد، الخميس المقبل في جدة، تحت عنوان ليلة الدموع ، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين. 

ويضم الحفل عدد كبير من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الاعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين ، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر اقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور اليوم الاثنين . 

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

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 وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة». 

وأحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفل غنائي ساهر له مساء يوم الأربعاء 16 أغسطس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاسيت 90»، وذلك ضمن حفلات صيف جدة 2023. 

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته بالحفل أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، كما قدم أيضا أغنية تتر مسلسل زيزينيا، وفيها استبدل مقطع: «عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية»، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: «ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير».

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