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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. قوات الجيش الأوكراني تطالب بإنهاء الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

يظهر المجتمع الأوكراني علامات متزايدة على التعب من الصراع مع روسيا، حيث يأمل بعض جنود الخطوط الأمامية في وقف إطلاق النار، على الرغم من تصميم الحكومة على مواصلة القتال، حسبما زعمت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية.

وذكرت المجلة البريطانية، أن “المزاج العام قاتم”، مشيرة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الصيفي.

وأضافت أن الجمهور ينظر بشكل متزايد إلى الصراع على أنه «حرب ليس لها نهاية في الأفق» ويتردد في دفع ثمنها بالمال والدم، مضيفا أن الأشخاص الذين كانوا حريصين على القتال «تطوعوا منذ فترة طويلة»، لذلك كييف الآن «تجند في الغالب بين غير الراغبين».

قال ناشط أوكراني للمجلة: “إنه يجعل الهواء كثيفا لدرجة أنه يمكنك الشعور به بالفعل. ومع اتضاح تكلفة إطالة أمد الأعمال العدائية، حتى الأمل في النجاح في الهجوم المضاد أصبح عملا من أعمال التدمير الذاتي”.

ويبدو أن هذا الموقف يشاركه أولئك الذين يقومون بالقتال، كما اقترحت مجلة الإيكونوميست، نقلا عن مقابلة مع قناص، والتي انتشرت في أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وادعى الجندي ، كونستانتين بروشينسكي، أن زملائه القوات سيعقدون هدنة مع روسيا “على ما يرام تماما”.

وقال بروشينسكي، لوسائل الإعلام المحلية «انا لا اتحدث باسم الجميع لكنني لا اصدق انه في هذا السيناريو سيستدير الجيش ويسير الى كييف للاطاحة بالحكومة».

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ووصف هدف الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتطرف المتمثل في استعادة جميع الأراضي التي تدعي كييف أنها تحت سيادتها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، بأنه شعبوية مرضية للذات.

قدرت وزارة الدفاع الروسية الخسائر في ساحة المعركة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد بأكثر من 43000 حتى أوائل أغسطس.

روسيا أوكرانيا القوات الأوكرانية الجيش الأوكراني

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