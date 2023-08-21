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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بحلب وحماة.. تفاصيل

الجيش السوري
الجيش السوري

تصدى الجيش السوري اليوم الاثنين، لهجوم إرهابي خطير، شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وحماة.

أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في ريفي إدلب وحماة، حيث حاولت الجماعات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات.

قالت وزارة الدفاع السورية، إن "وحدات الجيش السوري، أسقطت ثلاث طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في ريفي إدلب وحماة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضافت الدفاع السورية في صفحتها على فيسبوك اليوم: "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".

وكان الجيش السوري دمر طائرتين مسيرتين، وأسقطت ثلاثا أخرى للتنظيمات الإرهابية في الثالث من شهر أغسطس الجاري، حاولت الاعتداء على البلدات والقرى في ريف حلب الشمالي والغربي.

الجيش السوري هجوم ارهابي التنظيمات الإرهابية حلب طائرات مسيرة وزارة الدفاع السورية

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