حيث يكون اليأس أحضر الأمل.. رسائل البابا تواضروس إلى الإنسانية من المجر

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رسائل مهمة إلى الإنسانية، خلال تسلمه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية، في احتفالية كبرى في مقر الجامعة بالعاصمة المجرية بودابست.

قال البابا تواضروس "نعيش في بلادنا مصر مع إخوتنا المسلمين، وهم الأغلبية، في محبة وانسجام ووحدة وطنية ينظر كلٌ منا للآخر باحترام، ونعمل معًا من أجل بناء وتنمية وخدمة كل إنسان، لافتا إلى أن العالم امتلأ بالحروب والنزاعات والعنف والإرهاب، وتزايدت أعداد اللاجئين والنازحين والمشردين والمتعبين وهذا يزيد مسؤوليتنا نحو الإنسانية، كما يقول الكتاب المقدس "أَسْنِدُوا الضُّعَفَاءَ".

مصر وطن فريد

وعن محبة الوطن، قال البابا تواضروس "أود أن أتحدث عن وطني مصر، فهو وطن فريد، له حضارة تمتد إلى سبعة آلاف عام، ويقولون إن مصر جاءت، ثم جاء بعدها التاريخ، كما أن له مستقبل يبنيه كل المصريين وراء قيادة سياسية حكيمة، لها رؤية وعلم، وامتزاجهما معًا أعطى شعبنا مذاقًا خاصًا، والكتاب المقدس يقول "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ"، وقد تباركت مصر بزيارة العائلة المقدسة منذ أكثر من ألفي عام، وفيها أقدم كنائس وأديرة العالم منها الكنيسة المعلقة التي تأسست في القرن الرابع الميلادي، وفيها أيضًا كاتدرائية ميلاد المسيح التي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، تم افتتاحها عام 2019، وحاليًا نبني عاصمة إدارية جديدة لتصير أرقى مدينة ذكية، وفى نفس الوقت نبني المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف حضاري لعرض الحضارة المصرية القديمة فيه، وأدعوكم جميعًا لزيارته بعد الافتتاح خلال الشهور القليلة المقبلة.

وجاءت رسائل البابا تواضروس من المجر كالآتي:

- نعيش في مصر مع إخوتنا المسلمين في محبة وانسجام ووحدة وطنية

- الحروب والنزاعات والعنف والإرهاب وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين والمشردين يزيد مسؤوليتنا نحو الإنسانية

-أساتذة كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية زرعوا فينا الأمل والنظرة المتفائلة وحب المعرفة وحكمة الحياة

-التعليم والتنمية قدمان تسير بهما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جيل إلى جيل

-دور مهم للكنيسة مع الدولة المصرية في إنشاء العديد من المدارس العامة

-"كل موضع تمضى إليه اجعل الله بين عينيك"

-العالم يواجه تحديات جديدة على رأسها تغير المناخ والاحتباس الحراري وندرة المياه والتصحر والجفاف

- بلادي استضافت مؤتمر المناخ العالمي العام الماضي وكان لها دور مميز في هذه القضية

- انتشار المادية في العالم جعله جائعًا للحب

- مصر جاءت ثم جاء بعدها التاريخ

- نبني عاصمة إدارية جديدة والمتحف المصري الكبير وأنتظركم جميعًا خلال زيارتكم لمصر



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البابا تواضروس من المجر: نعيش مع إخوتنا المسلمين في محبة ووحدة وطنية

