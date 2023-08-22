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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. انقطاع المياه في الجيزة لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال اصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً . 

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب غلق الخط قطر ١٠٠٠ مم لتغيير المحبس و قطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة ١٢ مساء  يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/٢٣ حتى الساعة ٦ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ ، لتغيير المحبس .

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي :البوهى ، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية ، شارع التل . 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .

وكلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة. 
وأوضحت محافظة الجيزة بأن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.

الجيزة محافظة الجيزة مياة الشرب الصرف الصحى مياة الوراق

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