البريد السعودي ينظم ورشة عمل للتعريف بخدمة الناشر التجاري في مكة المكرمة

تنظم مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة غداً ورشة عمل، بعنوان "أبرِز نشاطك التجاري" ، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين إلى التعريف بخدمة الناشر التجاري، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث جاءت خدمة الناشر التجاري بالتعاون مع "قوقل" للأعمال تزامنًا مع التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، لتحسين تجربة تواجد المنشآت التجارية عبر الإنترنت في جميع مجالات الأعمال.

حيث تعد منصة يمكن من خلالها التحكم الكامل في إدارة القوائم، وإدارة التعليقات، وذكاء الأعمال، لتمكين أداء المنشآت التجارية بكل سهولة واحترافية وتعزيز ظهورها، ومساعدة العملاء على الشعور بالتفاعل مع العلامة التجارية بإحصاءات فورية متنوعة، إضافة إلى ترتيبها على محركات البحث.

ويمكن للمنشآت التجارية من خلال خدمة الناشر التجاري إدارة مواقعهم على خرائط قوقل لإضافة وتحديث البيانات الخاصة بهم، كما يقوم النظام بعمل فحص دوري لقوائم النشاط الخاص بالمنشأة وأخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا للنتائج، لضمان دقة بيانات القوائم واكتمالها بشكل دائم، وجدولة جميع مشاركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ورؤية نشاطاتهم التجارية من خلال استخدامهم الخرائط الحرارية، ومؤشرات الأداء في خرائط قوقل والمستندة على أحدث البيانات من ناحية التقييم أو أكثر الكلمات انتشارًا لدى مواقع المنافسين المختلفة لاتخاذ الإجراء الصحيح للحد من المخاطر وتحسين النتائج.