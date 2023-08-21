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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلم تلاميذ المدارس الثانوية كيفية تشغيل ومواجهة الطائرات المسيرة العسكرية.. تفاصيل

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

كشف منهج نشرته وزارة التعليم الروسية، اليوم الإثنين، أن المراهقون الروس سيتعلمون كيفية تشغيل ومواجهة الطائرات العسكرية بدون طيار في العام الدراسي المقبل.

وأعلنت موسكو في نوفمبر الماضي أنها ستعيد تقديم تدريب عسكري للأطفال على النمط السوفيتي اعتبارا من عام 2023 في الوقت الذي تمضي فيه قدما في هجومها المستمر منذ نحو 18 شهرا في أوكرانيا.

وتأتي دورة تعليم تشغيل ومواجهة الطائرات العسكرية بدون طيار، التي سيتم تقديمها للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما، في الوقت الذي تستهدف فيه الأراضي الروسية بهجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية شبه اليومية وعندما يصبح استخدامها محوريا في الصراع.

ووفقا لموقع وزارة التربية على الإنترنت، “سيكتسب التلاميذ فهما للطرق التي يمكن من خلالها استخدام الطائرات بدون طيار في القتال”.

كما سيقومون بأداء مهام عملية على قيادة الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى 'تعلم الخوارزمية لمواجهة طائرات العدو بدون طيار.

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قال المشرع الروسي، سيرجي ميرونوف، في نوفمبر 2022 وهو الذي دعا إلى إعادة تقديم التدريب، إن “إدخال مثل هذا البرنامج في المدارس سيجعل من الممكن إعداد مواطنينا بشكل منهجي لمواجهة محتملة مع العدو”.

ويشمل البرنامج العسكري المعدل أيضا وحدة مخصصة لبنادق كلاشنيكوف الهجومية والقنابل اليدوية والرماية.

أوكرانيا روسيا وزارة التعليم الروسية الطائرات العسكرية بدون طيار

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