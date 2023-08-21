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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتساب القوة.. تطلعات كبيرة لـ روسيا والصين من قمة بريكس بجنوب إفريقيا

روسيا والصين
روسيا والصين

تتطلع روسيا والصين إلى كسب المزيد من الأرض السياسية والاقتصادية في العالم النامي في قمة جنوب إفريقيا هذا الأسبوع.

ستسعى روسيا والصين لاكتساب المزيد من القوة في الساحة السياسية والاقتصادية في العالم النامي خلال قمة جنوب إفريقيا  بريكس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال المراقب، جيرالد إمراي، إنه سيعقد قادة الكتلة الاقتصادية للبريكس المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقياــ على مدار ثلاثة أيام اجتماعات في منطقة ساندتون المالية بجوهانسبرج ، حيث يؤكد حضور الرئيس الصيني شي جين بينج، أهمية كبيرة.

سيظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رابط فيديو بعد تعقد سفره إلى جنوب إفريقيا بسبب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضده بسبب الحرب في أوكرانيا . وسيحضر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا القمة إلى جانب شي.

من المتوقع أن تصدر القمة الرئيسية يوم الأربعاء - والاجتماعات الجانبية يومي الثلاثاء والخميس - دعوات عامة لمزيد من التعاون بين الدول في جنوب الكرة الأرضية وسط استياءها المتزايد من الهيمنة الغربية المتصورة للمؤسسات العالمية.
 

المحكمة الجنائية الدولية العالم النامي الصيني شي جين بينج الساحة السياسية الروسي فلاديمير بوتين بجنوب إفريقيا

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