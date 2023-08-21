ننشر بنود ضوابط موسم العمرة 1445 هـ .. مستند

اعتمد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، ضوابط موسم العمرة لموسم 1445 هجرية، عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

وحصل صدى البلد على نسخة من ضوابط موسم العمرة 1445، التي تضمنت عدة بنود مهمة للشركات السياحية المنفذة للعمرة و الإجراءات التنظيمية .

ونصت ضوابط موسم العمرة 1445 عبر قواعدها العامة على السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1445 هـ، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن ، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة هذا العام .

ضوابط موسم العمرة



وتضمنت ضوابط موسم العمرة التزام شركات السياحة بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن ، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

ونصت ضوابط موسم العمرة على ضرورة الالتزام بالقواعد و الضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام ، ويجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز السفر صالح لمدة سنة أشهر على الأقل ، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل.

ضوابط موسم العمرة 1445 هـ

ضوابط موسم العمرة 1445 هـ

ضوابط موسم العمرة 1445 هـ

ضوابط موسم العمرة 1445 هـ

ضوابط موسم العمرة 1445 هـ