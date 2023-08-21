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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلق علي استعداد الدول الإسلامية لفرض حظر على البضائع السويدية والدنماركية

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن عددا من الدول الإسلامية تريد فرض حظر على شراء البضائع من السويد والدنمارك على خلفية التحركات المتعلقة بحرق المصحف الشريف في هذه الدول.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال عبد اللهيان، إن "فكرة فرض حظر على البضائع على هذين البلدين تم اقتراحها في دول إسلامية وسيروج لها وزراء خارجية هذه الدول".

وفي وقت سابق من اليوم،، أفادت صحيفة “افتونبلاديت”، بأن المهاجر سالفان مونيكا، منظم حدث حرق القرآن الكريم الذي وقع في السويد، تعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم.

ووقع الحادث في مدينة سفيرديرتيلير، حيث اقترب رجل مجهول يرتدي قفازات الملاكمة من موميكا وبدأ يتحدث معه باللغة العربية: "هيا نلعب! أنت وأنا.. حسنا، ألا نلعب؟”.

وطلب المهاجر من الرجل عدة مرات عدم الاقتراب، لكن المجهول واصل ضربه عدة ضربات.

وذكرت الشرطة أنه لم يتم اعتقال أحد، لكن ضباط إنفاذ القانون بدأوا تحقيقا أوليا في الهجوم.

السويد.. "حارق القرآن الكريم" يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم

لا تلومونا.. أردوغان يوجه رسالة تحذير لـ السويد بسبب حرق القرآن

بدورها، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طالب السويد بوقف حرق القرآن، وإلا فإن موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قد تتأخر أو لا تتم على الإطلاق.

وقال أردوغان "يجب أن تهتم السويد أولاً بشوارع ستوكهولم.. إذا لم يفعلوا ذلك، وإذا استمرت هذه الهجمات على ما هو مقدس بالنسبة لنا، فلا يلومونا".

حرق المصحف الدول الإسلامية السويد الدنمارك

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