كيف تستعد الإمارات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ؟

بدأت الإمارات في الاستعداد للعام الدراسي الجديد "2023-2024" بانطلاق أسبوع التدريب التخصصي اليوم الاثنين 21 أغسطس وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

وفي هذا السياق، قالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: "نبدأ اليوم أسبوع التدريب التخصصي الذي تعقده المؤسسة كل عام قبل انطلاق العام الدراسي بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في تخصصاتهم واطلاعهم على أحدث التطبيقات التقنية".

وأشارت وزيرة التعليم في الإمارات إلى أن "التطبيقات التقنية الحديثة يمكن توظيفها في العملية التعليمية وذلك عبر برامج تدريبية تواكب آخر المستجدات في ممارسات التعليم والتعلم وتعزز من دور المعلمين والقيادات المدرسية في توفير البيئة التعليمية المثلى لأبنائنا الطلبة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونستعرض في النقاط التالية أبرز محطات أسبوع التدريب التخصصي في الإمارات":

1- ينتظم أكثر من 23 ألف كادر تربوي في المدارس بأسبوع التدريب التخصصي.

2- يشمل أسبوع التدريب التخصصي أكثر من 160 ورشة تدريبية.

3- يهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى تعزيز كفاءة المعلمين وإكسابهم مهارات جديدة عبر إطلاعهم على آخر المستجدات في البحوث والأساليب التعليمية في مجالات تخصصهم.