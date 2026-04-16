ترامب يُشيد بالحصار البحري على الموانئ الإيرانية ويصفه بـ"المذهل"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، واصفًا إياه بـ"المذهل"، ومؤكدًا أنه أوقف فعليًا جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي الإيراني.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى لاس فيجاس: "نحن نحقق نتائج جيدة جدًا في هذا الصدد، فيما يتعلق بالوضع برمته مع إيران. الحصار مذهل، وهو صامد بقوة كبيرة. وأعتقد أننا نحرز تقدمًا كبيرًا في هذا الشأن".

وادعى الرئيس ترامب أن هذا الجهد جعل إيران عاجزة عن ممارسة أي نشاط تجاري، مشيرًا إلى ما وصفه بانهيار قدراتها العسكرية.

وقال ترامب: "لقد صمد الحصار، وهم لا يمارسون أي نشاط تجاري. إنهم غير قادرين على ممارسة أي نشاط تجاري بسبب الحصار. وبالتالي، فإنهم يفتقرون إلى البحرية والقوات الجوية ومعدات الدفاع الجوي، لم يتبق لديهم شيء، كل شيء قد ضاع".

تأتي تصريحات الرئيس في وقتٍ يُشير فيه كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين إلى استعدادهم لتصعيد الإجراءات الأمنية.

وأضاف ترامب: "لن تمر أي سفينة من أمام قواتنا البحرية".