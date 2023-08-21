الحاسبات والمعلومات 79% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل …إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

مؤشرات ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من أكثر الأسئلة التي تشغل إهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحرص “صدى البلد”، على رصد خلال السطور التالية مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023، بالأضافة إلى خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023.

عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وقد أتاحت وزارة التعليم العالي إمكانية الإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الرابط الرسمي لموقع التنسيق، وباتباع الخطوات التالية يمكن معرفة الكليات المرشح لها طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكل سهولة:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط (هنا).

2- اختر خدمة تنسيق الثانوية العامة للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

3- ستظهر نافذة بها نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2023 قم بالضغط عليها.

4- كتابة رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

5- لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 قم بالضغط على كلمة عرض.

6- ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال بطاقة الترشيح شاملة بيانات الطالب كاملة.

7- الضغط على علامة الطباعة ليتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بـ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والاحتفاظ بها.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالتزامن مع انتهاء فترة التقديم لـ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأوضحت أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيتم إعلانها خلال 72 ساعة، حيث يعلن مكتب التنسيق نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة.

www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2023- 2024.

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 :



كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 79.5%.

التمريض 81.4%

التجارة الحد الادني انتساب 65.5%

الاداب الحد الادني انتساب 67.5 %

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 83%

علوم البترول والتعدين 81.5%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض بورسعيد 351 .. 85.60%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض المنصورة 347 .. 84.63%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض طنطا 344 .. 83.90%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض دمياط 340 .. 82.92%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض الزقازيق 337 .. 82.19%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض دمنهور 334 .. 81.46%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم 332 .. 80.97%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض طنطا 327 .. 79.75%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض المنصورة 326.. 79.51%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض بنها 323 .. 78.78%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض كفر الشيخ 322 .. 78.53%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض أسيوط 321 .. 78.29%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض سوهاج 317 .. 77.31%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض الزقازيق (بفاقوس) 314 .. 76.58%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض المنيا 313 .. 76.34%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض جنوب الوادي 312 .. 76.09%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 311 .. 75.85%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض القاهرة 311 .. 75.85%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض كفر الشيخ 311 .. 75.85%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 .. 75.60%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 .. 75.12%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض عين شمس 307 .. 74.87%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307 .. 74.87%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض الإسكندرية 307 .. 74.87%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض الإسكندرية 306 .. 74.63%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض مطروح 306 .. 74.63%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. المعهد الفنى للتمريض بالجونة 303 .. 73.90%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض بني سويف 301 .. 73.41%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض حلوان 300 .. 73.17%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كلية تمريض الفيوم 296 .. 72.19%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض المنياة 293 .. 71.46%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض أسيوط 293 .. 71.46%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض سوهاج 290 .. 70.73%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. معهد فني تمريض جنوب الوادي 289 .. 70.48%