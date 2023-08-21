رئيس مياه الشرب بمطروح: شهدنا تحسنا كبيرا بفضل محطات تحلية "الرميلة"

أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن مجمع محطات الرميلة بمطروح تم إنشاؤه في عام 2016، خاصة بعد وجود مشاكل كبيرة في مياه الشرب بالمحافظة.

وقال “خالد”، خلال لقاء ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن كمية المياه التي كانت تصل لمطروح ضعيفة، مؤكدا أنه بدأنا في محطة تحلية مياه الرميلة 1 بطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب في اليوم.

وتابع رئيس محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم إنشاء محطات تحلية مياه “الرميلة 2”، بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم، مع وجود محطة “الرميلة 3”، بطاقة استيعابية 12 ألف متر مكعب، مما ساعد على توافر مياه الشرب في المحافظة بشكل جيد.

الطاقة الاستيعابية للمياه لمحافظة مطروح

وأشار إلى أنه محافظة مطروح تستقبل في الصيف ما يقرب من 2 مليون شخص، مما يمثل أعباء على الطاقة الاستيعابية للمياه.