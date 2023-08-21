لوحة وحدت الوطن.. رئيس الوزراء الفلسطيني يتحدث عن أطفال غزة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحوالي 200 طفلة وطفلة من قطاع غزة.

وأبدى "اشتية" سعادته بلقاء أطفال غزة، من أكاديمية "تشامبيونز"، قائلا "اليوم وأنا استقبل أطفالنا من قطاع غزة الذين أدخلوا الفرح إلى قلوبنا، رسمت لوحة وَحّدت الوطن"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "الاحتلال المجرم الذي يمنع أبناءنا في قطاع غزة من رؤية الجبال في الضفة هو نفسه الاحتلال الذي يمنع أبناءنا في الضفة من رؤية البحر في غزة، ونحن على ثقة أننا سنهزم هذا الاحتلال، والوطن سيصبح واحدا، وسيلتقي السهل والبحر مع الجبل في القدس المحررة".

ودعا "اشتية" إلى تنظيم زيارات لعدد من أطفال الضفة إلى قطاع غزة على غرار الزيارات التي تنظم لأطفال قطاع غزة إلى الضفة الغربية.