برلماني: قدمت مشروع قانون يسهم في زيادة الإيرادات 4 مليار دولار سنويا

كشف النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، كيفية العمل على زيادة نسبة تحويلات المصريين فى الخارج لدعم الاقتصاد المصري.

وقال عمرو هندي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" هناك فجوة دولارية في السوق المصري ومن الضروري العمل على سد هذه الفجوة".

وأضاف عمرو هندي:" المصريين بالخارج لهم دور كبير في سد الفجوة الدولارية وذلك عن طريق زيادة تحويلات المصريين بالخارج ".

وتابع عمرو هندي:" قدمت مشروع قانون خاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج وهذا القانون سوف يوفر إيرادات للموازنة مابيت 3 لـ 4 مليار دولار سنويا وهذا حال تطبيقه".

واكمل عمرو هندي:" عملت دراسة على مشورع القانون وفلسفته قائمة على الحصول على الإيرادات الجمركية من استيراد السيارات بالدولار وليس بالجنيه".