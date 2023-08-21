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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: قدمت مشروع قانون يسهم في زيادة الإيرادات 4 مليار دولار سنويا

صدى البلد

كشف النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، كيفية العمل على زيادة نسبة تحويلات المصريين فى الخارج لدعم الاقتصاد المصري.

 

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وقال عمرو هندي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  هناك فجوة دولارية في السوق المصري ومن الضروري العمل على سد هذه الفجوة".

 

وأضاف عمرو هندي:"  المصريين بالخارج لهم دور كبير في سد الفجوة الدولارية  وذلك عن طريق زيادة تحويلات المصريين بالخارج ".

 

 وتابع عمرو هندي:" قدمت مشروع قانون خاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج  وهذا القانون سوف يوفر إيرادات للموازنة مابيت 3 لـ 4 مليار دولار سنويا وهذا حال تطبيقه".

 

واكمل عمرو هندي:" عملت دراسة على مشورع القانون وفلسفته قائمة على الحصول على الإيرادات الجمركية من استيراد السيارات بالدولار وليس بالجنيه".

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