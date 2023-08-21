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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عباية رالي 2023.. قصة سباق السيارات النسائي في دبي

عباية رالي 2023
عباية رالي 2023

تستعد مدينة دبي الإماراتية لاستضافة رالى السيارات النسائي  في نستخته الثالثة "عباية رالي 2023"، والذي تشارك فيه أكثر من 200 سيدة.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية أن هذا الحدث يعكس مكانة المرأة في الإمارات ومشاركتها في مسيرة البلاد، نحو التقدم وتحقيق مستقبل مستدام، كما تشكل منارة لجهود تمكين المرأة في الدولة.

القيادة بالعباية

وتقود المشاركات في الرالي، المفتوح للجميع، سياراتهن على مسارات الحلبة، وهن يرتدين العباية، التي تعد بمثابة رمز للقوة والهوية في الإمارات، لاستعراض مهاراتهن العالية في القيادة.

ونظمت من قبل نسختين ناجحتين من "عباية رالي" في أبو ظبي ودبي، ويستمر السباق هذا العام ليومين حيث يختتم في 27 أغسطس، باحتفال كبير في متحف المستقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية.

ويسلط الحدث الضوء على التركيز الاستراتيجي على مبدأ تحقيق التوازن بين الجنسين، الذي تم دمجه بسلاسة في النسيج الاجتماعي للإمارات.

فعاليات عباية رالي 2023

وتتضمن الفعالية السير على السجادة الحمراء، وعرض أزياء رائعا، وحلقات نقاشية تسلط الضوء على ريادة المرأة، إضافة إلى حفل توزيع جوائز الإنجاز للنساء الإماراتيات، حيث تكرّم الجوائز مجموعة مختارة من الإماراتيات الرائدات اللواتي رسمن لأنفسهن مسارات جديدة عبر مجالات أعمال متنوعة.

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