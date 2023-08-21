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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفحص المستندي والحاويات والمعملي| رئيس الرقابة على الصادرات: 3 مراحل لفحص السلع

اللواء المهندس عصام
اللواء المهندس عصام النجار

استعرض اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

وقال "النجار"، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc،  مع الإعلامي جابر القرموطي، إن عملية الفحص في الوقت السابق تتضمن 3 مراحل للفحص أولها الفحص المستندي في المراكز اللوجستية، والمرحلة الثانية، من  لجان الفحص المشترك، من خلال الحاويات، ويتم فتحها والتأكد من مطابقتها للمستندات والبيانات، والمرحلة الثالثة هي الفحص المعملي، حيث يتم أخذ عينات من تلك الحاويات ويتم فحصها، وهذا كان يستغرق وقت وتكلفة أكبر.

وأضاف :"عرضنا على وزير التجارة الموضوع، والوزير صدق على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي سوف تتضمن الفحص المستندي فقط، وهذا سيوفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج وكذلك الوقت".

إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية

وذرك أنه تم تشكيل  لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية.

وأشار إلى أن القانون يضع خطوط عريضة، ولكن اللائحة التنفيذية جرى تعديلاها لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لمواكبة التطورات الذي تم في الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى انه خلال الفترة الماضية تم إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع.

وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار مع المصدرين والمستوردين، ويتم تلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة.

الصادرات الواردات الاستيراد وزير التجارة عملية الفحص إدارة المخاطر المتكاملة فحص السلع الصناعية

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