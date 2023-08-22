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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يفوز على كريستال بالاس 1-0 في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

فاز أرسنال على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف، الاثنين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 ويدين ارسنال بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه النرويجي مارتن اوديجارد الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 53 من ضربة جزاء حصل عليها الفريق بعد عرقلة إدوارد نيكيتاه من قبل الحارس سام جونستون.

 ولعب ارسنال وصيف الموسم الماضي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد مدافعه الياباني تاكيهيرو تومياسو لحصوله على الإنذار الثاني.

 واقتسم ارسنال صدارة جدول الترتيب مع برايتون ومانشستر سيتي برصيد ست نقاط لكل منهم، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

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