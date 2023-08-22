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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يصلي عشية عيد العذراء بالمجر

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، صلوات عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم والدة الإله، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعاصمة المجرية بودابست، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة المجر.

كان في استقبال قداسته لدى وصوله الكنيسة، نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.
بينما امتلأت الكنيسة بالشعب الذين أتوا للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، وعقب انتهاء صلوات العشية، قدم كوال الكنيسة عددًا من الترانيم الروحية والألحان القبطية، وشجعهم قداسة البابا مثنيًا على ما قدموه، ولبى طلبهم بالتقاط الصور التذكارية مع قداسته.

ثم ألقى قداسة البابا كلمة روحية بعنوان "الاحتواء أحد كنوز فضائل السيدة العذراء" وذكر مثال لأسلوب السيدة العذراء في احتواء مشكلة نقص الخمر في عرس قانا الجليل، "وَلَمَّا فَرَغَتِ الْخَمْرُ، قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ: «لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ»" (يو ٢: ٣)، وأشار إلى أهمية الحكمة في تناول المشكلات بالصلاة والرجاء. 
وأوصى قداسته بأربعة خطوات لاحتواء المشكلات التي نواجهها في الحياة، من خلال: 
١- الإحساس بالآخر.
٢- الحفاظ على الود مع الآخر وعدم الخصام. 
٣- وضع فترات للتفاهم، لأن أغلى ما يقدمه الإنسان للآخر هو الوقت. 
٤- الاتضاع والخضوع.

وبعد انتهاء العظة هنأ قداسة البابا الحضور بعيد السيدة العذراء. وحرص منح الفرصة لكل الحاضرين لمصافحته ونوال البركة من أبيهم وراعيهم.

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