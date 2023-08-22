البيضاء بـ 57 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 57 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 57 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 103 و 104 جنيهات للكيلو.



وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 107 و 110 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 109 و 112 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 119 و 121 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 16.5 و 19.5 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 11 و 12 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيهات.