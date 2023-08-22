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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 7.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

صدى البلد

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، ويعرض موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.

وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:
الطماطم بين 4.50 جنيهات و7.50 جنيهات.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 12 جنيها و17 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 جنيهات و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4.50 جنيهات و6.50 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

قلقاس بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

البامية بين 24 جنيهًا و30 جنيهًا.

الثوم بين 15 جنيها و30 جنيها.

 

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:


الليمون البلدي بين 6 و16 جنيها.

البطيخ 48 و60 جنيها.

تفاح مصري 16 و26 جنيهًا.

مانجو بلدى 9 و13 جنيهًا.

العنب البناتى الأصفر 9 و15 جنيها.

العنب البناتى الأحمر 19 و15 جنيهًا.

الكيوي 26 جنيها.

الكانتلوب 7 و15 جنيها.

الجنزبيل 40 و70 جنيهًا.

الخوخ المستورد 40 و60 جنيهًا.

تين برشومي 6 و14 جنيهًا.

الجوافة 6 و12 جنيهًا.

اسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور الموقع الرسمي لسوق العبور

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