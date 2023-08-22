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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 100.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 كالآتي:

دولار أمريكي
EGP 30.9500
EGP 30.8500
 

يورو
EGP 33.7850
EGP 33.5278
إسترليني
EGP 39.5170
EGP 39.2042
ين
EGP 0.2133
EGP 0.2113
فرنك سويسرى
EGP 35.2265
EGP 34.9338
دولار إسترالي
EGP 0.0000
EGP 0.0000
دولار كندي
EGP 22.9378
EGP 22.7507

كرونا دنماركي
EGP 4.5327
EGP 4.4994
كرونا سويدى
EGP 2.8397
EGP 2.8043
كرونا نرويجي
EGP 2.9336
EGP 2.8913

أسعار صرف العملات العربية


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


ريال سعودي
EGP 8.2582
EGP 8.1722
 

درهم إماراتي
EGP 8.4280
EGP 8.3889
 

ريال قطري
EGP 8.4934
EGP 7.8900
 

دينار كويتي
EGP 100.6210
EGP 95.6350

دينار إردني
EGP 43.8013
EGP 43.2517
 

دينار بحريني
EGP 82.1609
EGP 80.3643


ريال عماني
EGP 80.5990
EGP 79.2550

 

 

 

 

صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية دولار أمريكي يورو استرليني اسعار صرف العملات العربية

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