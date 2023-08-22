الدينار الكويتي بـ 100.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 كالآتي:
دولار أمريكي
EGP 30.9500
EGP 30.8500
يورو
EGP 33.7850
EGP 33.5278
إسترليني
EGP 39.5170
EGP 39.2042
ين
EGP 0.2133
EGP 0.2113
فرنك سويسرى
EGP 35.2265
EGP 34.9338
دولار إسترالي
EGP 0.0000
EGP 0.0000
دولار كندي
EGP 22.9378
EGP 22.7507
كرونا دنماركي
EGP 4.5327
EGP 4.4994
كرونا سويدى
EGP 2.8397
EGP 2.8043
كرونا نرويجي
EGP 2.9336
EGP 2.8913
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
ريال سعودي
EGP 8.2582
EGP 8.1722
درهم إماراتي
EGP 8.4280
EGP 8.3889
ريال قطري
EGP 8.4934
EGP 7.8900
دينار كويتي
EGP 100.6210
EGP 95.6350
دينار إردني
EGP 43.8013
EGP 43.2517
دينار بحريني
EGP 82.1609
EGP 80.3643
ريال عماني
EGP 80.5990
EGP 79.2550