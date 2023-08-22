الدينار الكويتي بـ 100.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 كالآتي:

دولار أمريكي

EGP 30.9500

EGP 30.8500



يورو

EGP 33.7850

EGP 33.5278

إسترليني

EGP 39.5170

EGP 39.2042

ين

EGP 0.2133

EGP 0.2113

فرنك سويسرى

EGP 35.2265

EGP 34.9338

دولار إسترالي

EGP 0.0000

EGP 0.0000

دولار كندي

EGP 22.9378

EGP 22.7507



كرونا دنماركي

EGP 4.5327

EGP 4.4994

كرونا سويدى

EGP 2.8397

EGP 2.8043

كرونا نرويجي

EGP 2.9336

EGP 2.8913

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



ريال سعودي

EGP 8.2582

EGP 8.1722



درهم إماراتي

EGP 8.4280

EGP 8.3889



ريال قطري

EGP 8.4934

EGP 7.8900



دينار كويتي

EGP 100.6210

EGP 95.6350



دينار إردني

EGP 43.8013

EGP 43.2517



دينار بحريني

EGP 82.1609

EGP 80.3643



ريال عماني

EGP 80.5990

EGP 79.2550