دراسة يابانية: 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يحميك من امراض خطيرة

أكدت دراسة يابانية حديثة أن تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر دون سكر في اليوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويحمي الدماغ من المخاطر.



وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة الديلي ميلي أن الشاي الأخضر دون إضافة له السكر يعمل على حماية القلب من الأمراض التي تلحق به ويقلل خطر الإصابة بالأوعية الدموية، وهذا في حالة تناول نحو 5 أكواب يوميا نظرا لاحتوائه على مادة البوليفينول.. كما ان له العديد من الفوائد المذهلة والتي من ضمنها أنه يقل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15% وسرطان القولون والمستقيم بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وهذا نتيجة احتوائه على مضادات الأكسدة.



وأوضحت ان الشاي الأخضر أكثر فعالية في تنظيم مستويات السكر بالدم، وهذا عند تحضيره دون إضافة السكر ، كما انه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة والحارقة، لاحتوائه على مضادات للأكسدة، كما إنه يحمي من التهابات الشمس، حيث أن له تأثيرات إجابية على صحة البشرة.



وقالت الدراسة إن الشاي الأخضر يعمل دون سكر على تعزيز صحة المخ، ويساهم في تقوية الذاكرة والتركيز عند الأشخاص ومن يتابعون المذاكرة والدروس من الطلاب والطالبات، وهذا لاحتوائه على الكافيين وحمض L-theanine.

هذا بخلاف ان الشاي الأخضر يساهم في فقدان الوزن وهو به نسب قليلة من السعرات الحرارية حيث يجب تناوله دون إضافة المحليات، كما إنه يجعل الشخص يشعر بالشبع ويرفع معدل حرق الدهون في الجسم.