بالصور.. عروض جديدة لنادي سينما المرأة

أقيمت مساء أمس، الاثنين، فعاليات وعروض نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

فعاليات وعروض نادي سينما المرأة

وتم عرض كل من فيلم ،"قناة السويس عواصف وإنسان" إخراج عنان نديم، وفيلم “الزفة” إخراج احمد سمير، وفيلم “بنت بميت راجل” إخراج أحمد معوض، وفيلم “كماشة” إخراج سمير عبد العاطي، وفيلم “اوضتن وصالة” إخراج مينا ماهر.

وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

فعاليات وعروض نادي سينما المرأة

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الاثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

فعاليات وعروض نادي سينما المرأة

فعاليات وعروض نادي سينما المرأة

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما مجدي الشحرى، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.