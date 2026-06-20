بسبب خلاف على تسليم الأجرة .. فيديو متداول يوثق واقعة اعتداء بين سيدتين داخل سيارة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المستخدمين، بعدما وثق مشادة حادة بين سيدتين داخل إحدى السيارات، انتهت بقيام إحداهما بالتعدي على الأخرى بالضرب وخلع حجابها، وفقًا لما ظهر في المقطع المتداول.

وبحسب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلاف نشب بين الطرفين حول تسليم الأجرة، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة كلامية تحولت لاحقًا إلى اشتباك داخل السيارة وسط حالة من التوتر والانفعال.

وأظهر الفيديو المتداول لحظات من الاستغاثة ومحاولات تهدئة الموقف، في الوقت الذي أثار فيه المشهد حالة من الغضب بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول مزاعم بشأن تعرض إحدى السيدات للإهانة والتعدي عليها بشكل وصفه البعض بأنه تجاوز للحدود الإنسانية والأخلاقية.

وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع الواقعة عبر التعليقات والمنشورات، حيث طالب البعض بسرعة التدخل من الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما دعا آخرون إلى ضرورة التحقق من كافة التفاصيل المتداولة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل ظهور رواية رسمية توضح حقيقة ما حدث.