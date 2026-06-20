ألفاظ خارجة.. التحقيق مع صانعة محتوى بتهمة الرقص بصورة خادشة للحياء

تباشر جهات التحقيق، التحقيق مع صانعة محتوى بتهمة الرقص بصورة خادشة للحياء في أكتوبر.

من جانبها، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات وبحوزتها هاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.