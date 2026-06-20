بعد ساعات من البحث.. انتشال جثة الفتاة الغارقة فى ترعة بخانس بقنا

تمكن أهالى أبوتشت شمال قنا، من العثور على جثة الفتاة الغارقة فى ترعة بخانس بعد ساعات من البحث داخل المياه فى ظلام الليل، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة عبر سيارة إسعاف.

وعثر على الفتاة أسفل كوبرى المستمرة بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت، بعد مسافة كبيرة من واقعة الغرق أسفل كوبرى المفرفر بقرية بخانس.

وكانت منطقة كوبرى المفرفر بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، شهدت سقوط دراجة نارية فى الترعة، يستقلها شاب وشقيقته، وتمكن الأهالى من إنقاذ الشاب، واستمرت جهود البحث عن شقيقته حتى العثور عليها.



ودفع أهالى المنطقة المحيطة بالترعة بمراكب صيد صغيرة، للمساعدة فى أعمال البحث داخل الترعة، بعدما فشلت الجهود الفردية فى إيجاد الفتاة الغارقة.

كما بادر العديد من شباب المنطقة للنزول إلى مياه الترعة بجوار الكبارى المجاورة للواقعة، فى محاولة للبحث عن الفتاة قبل أن يجرفها تيار المياه لأماكن بعيدة.



فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف والإشراف على عمليات البحث عن الفتاة، وسط تواجد مكثف للأهالى للمساعدة فى عمليات البحث داخل الترعة.





