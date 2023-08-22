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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهم سيارة على الصحراوي في الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها في الجيزة، وأصيبت أخرى بكسور وسحجات وكدمات، آثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد في الجيزة.

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مصرع سيدة وإصابة أخرى في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي بنطاق الشيخ زايد، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شاب، 40 سنة، موظف، اصطدم بمسنة، 75 سنة، توفيت، وربة منزل، 40 سنة، مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء عبورهما نهر الطريق.

وتم نقل السيدتين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتسليم الجثمان للاسرة، بعد استخراج التصريح بالدفن.

وأفادت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بأن المتوفية كانت بصحبة المصابة، وأثناء سيرهما بالطريق، صدمهما شاب يقود سيارة ملاكي، مما أدى إلى مصرع إحداهن، وإصابة الأخرى، وتم التحفظ على قائد السيارة، وأُخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث الشيخ زايد حادث مروري

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