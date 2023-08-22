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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يوهم مواطنين بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مخفضة

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب"، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة، ما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية)، وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "4 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – كارت فيزا – 73 شريحة هاتف محمول".

وبفحص الهواتف المحمولة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين ارتكابه 15 واقعة أخرى. 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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