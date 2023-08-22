عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 351 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على  351 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

جامعة طنطا: تقديم الدعم للمشاركين في برنامج "جامعة الطفل"

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 351 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

محافظ الغربية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة تولي مهام منصبه الجديد

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

الدكتور حاتم أنور الطب البيطري الطب البيطري بالغربية الادارات البيطريه إستهلاك الآدمى أسماك مدخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

موضوعات متعلقة

تشميع 6 محلات و10 ورش لمخالفة مواعيد الغلق بالمحلة

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

محافظ الغربية: إغلاق وتشميع 42 منشآة مخالفة لمواعيد العمل المقررة رسميا

أمن الغربية يحرر 234 مخالفة لقائدي السيارات والمركبات

تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا على دقيق مدعم بالغربية

مصادرة 352 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

خلال جولته الصباحية.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

ترشيحاتنا

موظف يختلس 5 ملايين جنيه من الشركة مقر عمله بالقاهرة

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد لتقديم الخدمات اللوجستية للعملية الانتخابية

استعمار جديد.. الجارديان: الدول الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

شاهد كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم بأكبر سجن أمريكي

عالم أزهري لـ متصل: لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوما واحدا.. ما قصتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

طريقة تخزين المانجو بعدة طرق

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ