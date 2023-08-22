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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة وإطلاق نار بسبب خلافات الجيرة في الصف

اطلاق نار
اطلاق نار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة الصف.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (شخصين"مصابان برش خرطوش وكدمة") ، طرف ثان: (6 أشخاص - جميعهم مقيمون بدائرة المركز) ، وذلك إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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