سقوط عصابة سرقة أغطية شبكات الصرف بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى ، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي بإستخدام مركبة "توك توك".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.