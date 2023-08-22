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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

11 كيلو حشيش و2 هيدرو.. القبض على تاجر مخدرات بالدقهلية

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلقاس وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار– ميزان حساس).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتجار فى المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة بندقية خرطوش تاجر مخدرات قطاع الأمن العام مديرية أمن الدقهلية

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