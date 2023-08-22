الفيس بوك فضحهم.. القبض على شخصين سرقا دراجة نارية من عقار بالعبور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) "القائم بنشر الفيديو " بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة.

وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة وإتهمهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.