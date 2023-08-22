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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تنصب على شركة أدوية حكومية فى 3 ملايين جنيه

متهمه
متهمه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (3 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

3 مليون جنيه الأموال العامة تأسيس الشركات شراء العقار سداد المديونية قسم شرطة المقطم

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