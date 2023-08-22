الحشيش في البيت.. سقوط تاجر مخدرات بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة "مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات") حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته ( 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.