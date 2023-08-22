ضبط 89 قطعة سلاح و11 كيلو مخدرات وتنفيذ 1358 حكم في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مديرية أمن سوهاج عن ضبط (33) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 20 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لـ"6 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين والشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") وضبط (3) قطع أسلحة نارية بحوزة (3) متهمين لعدد (2) منهم معلومات جنائية و تنفيذ (807) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (53) قطعة سلاح نارى (15 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – طبنجة – 21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (42) متهم لعدد 17 منهم معلومات جنائية) و ضبط (11) قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,310 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14متهم لـ"9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (551) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



