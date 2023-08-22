عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 89 قطعة سلاح و11 كيلو مخدرات وتنفيذ 1358 حكم في 3 محافظات

حملات امنية
حملات امنية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مديرية أمن سوهاج عن ضبط (33) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 20 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لـ"6 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين والشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") وضبط (3) قطع أسلحة نارية بحوزة (3) متهمين لعدد (2) منهم معلومات جنائية و تنفيذ (807) حكم قضائى متنوع.

كما تم  ضبط تشكيل عصابى ضم (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (53) قطعة سلاح نارى (15 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – طبنجة – 21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (42) متهم لعدد 17 منهم معلومات جنائية) و ضبط (11) قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,310 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14متهم لـ"9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (551) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.


 

اجهزة الامن الامن العام العناصر الإجرامية امن سوهاج امن اسوان بنادق خرطوش حكم قضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

ترشيحاتنا

المستشار وليد حمزة: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبا

موظف يختلس 5 ملايين جنيه من الشركة مقر عمله بالقاهرة

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد لتقديم الخدمات اللوجستية للعملية الانتخابية

استعمار جديد.. الجارديان: الدول الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

شاهد كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم بأكبر سجن أمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

طريقة تخزين المانجو بعدة طرق

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ