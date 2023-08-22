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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم " لف وارجع تاني " فى مصر والسعودية .. الخميس

لف وارجع تاني
لف وارجع تاني

كشفت الشركة المنتجة لفيلم لف وإرجع ثاني ، عن طرحه فى دور العرض السينمائية  المصرية السعودية ، يوم الخميس القادم ، لينافس الاعمال لمصرية والاجنية فى شباك التذاكر .

تدور أحداث فيلم "لف وارجع تاني" ، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

طرح فيلم " العميل صفر " في السينمات السعودية الخميس المقبل


يشار إلى أن فيلم "لف وارجع تاني" إنتاج رويال صن "سامر المحضر" وتأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي على وإشراف عام رياض المزهر وإشراف عام على الانتاج محمد ناصف، وبطولة النجوم أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وظهور مميز للفنانة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي .

تستعد دور العرض السينمائية السعودية لاستقبال فيلم “ العميل صفر ” ، من بطولة الفنان أكرم حسني ، يوم الخميس القادم ، وذلك بعد مرور أسبوع على عرضه فى السينمات المصرية .

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

فيلم لف وارجع تاني فيلم العميل صفر لف وارجع تاني محمد رضوان منذر رياحنة

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